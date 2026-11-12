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Presiden Prabowo: Orang Jahat Sudah Ketahuan, Saudara-saudara

Presiden Prabowo: Orang Jahat Sudah Ketahuan, Saudara-saudara
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Presiden Prabowo Subianto bersalaman dengan Presiden RI ke 7 Joko Widodo seusai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8). Foto : Ricardo

jpnn.com - JAKARTA – Saat berpidato dalam perayaan HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu (11/11) malam, Presiden Prabowo Subianto mengungkit narasi “Indonesia gelap”.

Presiden Prabowo mengatakan narasi 'Indonesia gelap' sebagai suatu penggambaran yang jahat dan dibuat oleh orang-orang yang disebutnya memiliki niat buruk terhadap bangsa.

Prabowo mempertanyakan alasan pihak-pihak tertentu menyebarkan narasi tersebut hingga dinilai dapat merusak citra Indonesia.

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"Bangsa kita kaya, percaya sama saya. Itu, narasi Indonesia gelap itu adalah jahat dan itu dibuat oleh orang jahat. Dan orang jahat sudah ketahuan, saudara-saudara," kata Presiden Prabowo dipantau secara daring.

Presiden Prabowo mengatakan, kritik terhadap dirinya sebagai presiden merupakan bagian dari rivalitas politik.

Namun, dia mempertanyakan apabila kritik tersebut diarahkan dengan menyebut Indonesia sebagai negara yang gelap dan rusuh.

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"Kalau kau siarkan ya, kau bilang Prabowo jelek, Prabowo jelek, Prabowo jahat, Prabowo jahat, oke. Itu namanya rivalitas," ujarnya.

Kepala Negara kemudian menyinggung aksi perusakan dan pembakaran kantor-kantor pemerintahan.

Berpidato dalam perayaan HUT ke-15 Partai NasDem, Presiden Prabowo Subianto mengatakan orang jahatnya sudah ketahuan.

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