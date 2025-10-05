Presiden Prabowo Perintahkan Pimpinan TNI Hapus Budaya Senioritas

jpnn.com - JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan seluruh pimpinan TNI untuk mengesampingkan budaya senioritas dalam seleksi kepemimpinan prajurit.

Hal ini disampaikan dalam pidatonya di puncak acara HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta, Minggu (5/10).

"Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan kepala staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu memperhitungkan senioritas, yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air," kata Prabowo.

Dia juga meminta seluruh pimpinan TNI untuk menjadi pemimpin yang baik dan dapat menjadi teladan bagi bawahannya.

"Saya atas nama negara bangsa dan rakyat. Saya ingatkan semua unsur pimpinan TNI dari setiap eselon, dari setiap tingkatan harus selalu membina diri dan harus selalu memberi contoh kepemimpinan," lanjutnya.

Prabowo menekankan TNI membutuhkan kepemimpinan terbaik dalam menghadapi tantangan ke depan.

Dia bahkan mengutip trilogi semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara 'Ing ngarso sung tulodo'.

"Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan, keteladanan 'Ing ngarso sung tulodo', harus memberi contoh di depan, tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, tidak profesional yang tidak mengerti tugasnya," ucapnya.