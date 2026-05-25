Presiden Prabowo Pilih Bison untuk Kurban di Balikpapan, Bobotnya Jumbo

jpnn.com, BALIKPAPAN - Seekor sapi berjenis simental charolais berukuran lebih dari 1 ton resmi terpilih menjadi hewan kurban Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada hari raya Iduladha 1447 Hijriah.

Sapi pilihan Istana itu dikatakan sudah lolos pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).

Mereka mengatakan sapi kurban berukuran jumbo itu 100 persen sehat, sehingga memenuhi syarat untuk disembelih.

"Kami jamin sapi berusia empat tahun dari bantuan Presiden Prabowo untuk warga Balikpapan ini 100 persen sehat, bebas dari segala jenis penyakit menular, dan memenuhi syarat mutlak untuk kurban," ujar Kepala DKP3 Kota Balikpapan Sri Wahyuningsih di Balikpapan, Senin.

Menurutnya, sapi seberat 1,05 ton bernama Bison itu lolos uji klinis dan kesehatan hewan secara ketat, dengan pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan.

Dari hasil pemeriksaan juga diterbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden untuk warga di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur tersebut sehat dan bebas dari segala jenis penyakit menular.

Wahyuningsih mengapresiasi keberhasilan peternak lokal di RT 13, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, yang berhasil memproduksi sapi dengan standar kualitas nasional.

Hal ini menjadi bukti bahwa kualitas peternakan di Kota Balikpapan mengalami peningkatan besar.