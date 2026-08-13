Presiden Prabowo Puji Jenderal Sigit, Capai Puncak Tertinggi di Polri Karena Prestasi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah mengerahkan anggotanya untuk membangun jembatan untuk rakyat.

Sampai dengan saat ini, Polri telah membangun dan merenovasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi.

"Saya yakin Jenderal Polisi Listyo mencapai puncak tertinggi di kepolisian, itu pantas karena prestasi, pengabdian, dan kemampuannya. Hari ini saya gunakan kesempatan ini sekali lagi menyampaikan rasa bangga saya," kata Prabowo saat peresmian dilihat di YouTube Setpres, Kamis (13/8).

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Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolri, baik dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia maupun secara pribadi.

Menurut Ketum Gerindra itu, pemerintah bersama jajaran kepolisian telah bahu membahu menjalankan tugas untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dia secara khusus menyoroti kerja kepolisian yang dilakukan hingga ke wilayah terpencil dan desa.

Menurut Prabowo, anggota kepolisian telah bekerja siang dan malam dalam berbagai kondisi yang tidak mudah.

"Saudara telah menangkap apa arti menjadi pemimpin. Saudara telah menangkap bagaimana bahagianya kalau kita bisa berbuat yang berarti untuk rakyat kita. Apalagi rakyat kita yang paling terpencil, apalagi rakyat kita di desa," ujarnya.