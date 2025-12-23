Presiden Prabowo Punya Jutaan Hektare Kebun Sawit?
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Hal ini dia katakan, terkait adanya isu yang menyebutkan sang kakak Prabowo Subianto memiliki jutaan hektare perkebunan sawit.
"Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia," ujarnya Hashim dikutip Selasa (23/12).
Hashim menyebutkan aktor yang menyebarkan fitnah Presiden Prabowo memiliki lahan sawit adalah koruptor-koruptor yang merusak lingkungan.
Para koruptor itu, tutur Hashim, memiliki 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal yang tersebar di kawasan hutan lindung hingga taman nasional.
Hashim menduga terdapat 200 perusahaan yang mempunyai konsesi ilegal di kawasan itu.
"Antara lain, ada 200 lebih perusahaan yang pemiliknya adalah orang-orang yang jahat dan kami menduga mereka-mereka ini yang menyebar fitnah ini," katanya.
Hashim menilai hoaks itu disebarluaskan karena pemerintah saat ini berani dan tegas untuk menegakkan hukum terkait kelestarian lingkungan dan alam Indonesia.
