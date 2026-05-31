Presiden Prabowo Sampaikan Duka Cita Mendalam atas Wafatnya Ryamizard Ryacudu

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan duka cita mendalam atas berpulangnya mantan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu, Minggu malam.

"Innaa lillahi wa inna 'ilaihi raaji'uun. Turut berduka cita atas wafatnya Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu," sebagaimana dikutip dari unggahan cerita di akun Instagram resmi Prabowo (@prabowo), Minggu malam.

Dalam unggahan bernuansa hitam putih tersebut, turut disematkan foto Ryamizard serta jabatannya sebagai Menteri Pertahanan RI ke-25 masa jabatan 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019.

Pada bagian bawah tertulis nama Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia.

Ryamizard Ryacudu meninggal dunia pada Minggu pukul 14.03 WIB di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, mengatakan Ryamizard meninggal dunia setelah menjalani perawatan di ruang Cardiac Intensive Care Unit (CICU) RSPAD.

"Benar, kami mendapat informasi berita duka cita bahwa telah meninggal dunia Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu pada hari ini, Minggu, 31 Mei 2026 pukul 14.03 WIB di RSPAD," kata Rico di Jakarta, Minggu.

TNI Angkatan Darat menyatakan wafatnya Ryamizard Ryacudu menjadi kehilangan besar bagi institusi TNI dan bangsa Indonesia karena jejak warisan pengabdiannya untuk bangsa dalam bidang pertahanan dan militer.