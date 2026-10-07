Presiden Prabowo Sampaikan Taklimat untuk 800 Perwira Tinggi TNI-Polri di Istana

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 800 perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10).

Presiden memberikan taklimat kepada ratusan pati TNI dan Polri tersebut, salah satunya terkait persoalan yang tengah dihadapi bangsa ini. Prabowo mengaku pada pertemuan ini ingin memberikan gambaran tentang keadaan yang dihadapi, termasuk perkembangan negara dan bangsa Indonesia.

“Sengaja saya mengundang para perwira tinggi menjelang pemerintahan yang saya pimpin dua tahun. Saya ingin memberi suatu gambaran keadaan yang kita hadapi sebagai bangsa dan sebagai negara,” ucap Presiden Prabowo.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam laporannya mengungkapkan bahwa kegiatan itu merupakan momentum untuk menyamakan visi, serta memperkuat soliditas dan sinergi jajaran TNI dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Di tengah dinamika lingkungan strategis dan tantangan yang makin kompleks termasuk ancaman siber, informasi, dan hibrida, arahan Bapak Presiden akan menjadi pedoman penting dalam menentukan langkah dan kebijakan, serta memperkuat kesiapan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan,” kata dia.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum menerima arahan, kebijakan, dan penekanan Presiden Prabowo.

Menurut dia, taklimat presiden dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan kepemimpinan di satuan masing-masing. “Khususnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat,” tuturnya. (dit/jpnn)



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