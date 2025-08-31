Presiden Prabowo Sebut Ada Gejala yang Mengarah ke Makar dan Terorisme
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengeklaim ada tindakan dalam beberapa waktu terakhir yang mengarah ke makar dan terorisme.
Dia menyebut bahwa negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi murni dari masyarakat.
“Namun, tidak dapat dipungkiri adanya gejala tindakan di luar hukum, bahkan yang mengarah kepada makar dan terorisme,” ucap Prabowo, pada Minggu (31/8).
Ketua Umum Partai Gerindra itu bilang aspirasi bisa dilakukan secara damai.
Namun, apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan anarkis, destabilisasi negara, perusakan atau pembakaran fasilitas umum, hingga menimbulkan korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah maupun instansi publik atau pribadi, maka hal itu merupakan pelanggaran hukum.
“Negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya. Aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat,” kata dia.
Prabowo pun memerintahkan pihak Kepolisian dan TNI, untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap pihak yang merusak fasilitas umum, menjarah rumah, maupun mengganggu terhadap sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku.
“Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi dengan baik dan damai. Kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” jelasnya.
