Presiden Prabowo Sebut Kepercayaan dan Penegakan Hukum Kunci Keberhasilan Investasi

jpnn.com, KOTA CILEGON - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga integritas pemerintahan dan menciptakan iklim investasi yang bersih, transparan, serta berkeadilan.

Penegasan itu disampaikan Kepala Negara saat meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Kota Cilegon, Provinsi Banten pada Kamis, 6 November 2025.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan pabrik Lotte Chemical Indonesia.

“Saya terima kasih, dan saya terima kasih pembantu-pembantu saya ini bekerja dengan baik dan mereka juga ingin meneruskan, ingin memberi contoh kepada generasi penerus pemerintah yang bersih, yang tidak korup sehingga kita bisa melaksanakan pembangunan besar-besaran,” kata Prabowo, dikutip Jumat (7/11).

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan pembangunan nasional yang besar hanya dapat diwujudkan dengan kepercayaan yang didapat, baik dari masyarakat maupun dunia internasional.

Dalam bidang investasi, Presiden menyoroti peran investasi asing yang membawa manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Lotte perusahaan mungkin salah satu terbesar di dunia mungkin, asetnya 100 miliar dolar dan mereka investasi di kita 65 triliun. Prestasi hari ini peresmian LCI, terima kasih. Saya bangga," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo pun mengajak seluruh pihak untuk mendukung kerja sama yang saling menguntungkan antara Indonesia dan para mitra luar negeri.