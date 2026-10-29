Presiden Prabowo Serahkan Bonus Rp158,3 Miliar bagi Atlet Peraih Medali AG & APG Aichi-Nagoya 2026

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan bonus senilai total Rp158,3 miliar kepada para atlet dan pelatih peraih medali Asian Games serta Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026)

Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada para atlet dan pelatih Indonesia atas perjuangannya mengharumkan nama bangsa di event tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para atlet serta pelatih Indonesia yang telah berjuang mengharumkan nama bangsa di panggung olahraga Asia.

“Atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, atas nama pemerintah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, seluruh atlet, pelatih, dan semua yang ikut serta dalam kontingen Indonesia dalam Asian Games dan Asian Para Games,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

Prabowo menyampaikan penghargaan tersebut dalam acara pemberian bonus dan apresiasi kepada para peraih medali Asian Games dan Asian Para Games 2026.

Prabowo mengatakan kontingen Indonesia berhasil melampaui target perolehan medali emas yang ditetapkan untuk kedua ajang olahraga tersebut.

“Alhamdulillah di Asian Games dari target 4 medali emas, kita berhasil meraih 5 medali emas, 11 perak, 23 perunggu, untuk totalnya 39 medali,” ujar Prabowo.

Pada Asian Games 2026, Indonesia meraih lima medali emas, 11 perak, dan 23 perunggu atau total 39 medali. Perolehan tersebut melampaui target empat medali emas.