Presiden Prabowo Siap Sikat Jenderal Pembeking Tambang Ilegal, Logis 08: Patut Didukung Penuh
jpnn.com, JAKABARING - Ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik tambang ilegal mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo yang menyatakan apresiasinya atas komitmen pemerintah untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat, tanpa pandang bulu.
Prabowo sebelumnya menegaskan akan menindak keras para jenderal, baik dari institusi TNI maupun Polri, termasuk purnawirawan, yang terbukti melindungi atau membekingi aktivitas tambang ilegal.
Menurut Anshar, sikap ini dinilai tegas dan beranisebagai langkah nyata dalam menegakkan supremasi hukum dan menjaga kekayaan negara.
Dia menuturkan pernyataan tersebut menunjukkan keseriusan Presiden dalam memerangi praktik ilegal yang selama ini merugikan negara dalam jumlah fantastis.
"Ini adalah langkah berani dan patut diapresiasi. Presiden tidak tebang pilih, bahkan terhadap oknum jenderal sekalipun. Artinya, tidak ada lagi yang kebal hukum di negeri ini,” ujar Anshar dalam keterangannya, Minggu (12/4).
Dia menambahkan tambang ilegal bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut kerugian besar terhadap negara dan kerusakan lingkungan yang masif.
Berdasarkan berbagai estimasi, potensi kerugian negara akibat praktik ini bisa mencapai Rp300 triliun.
- Seskab Teddy Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Ajak Publik Bicara Berbasis Data
- Sempat Dijemput Paksa Warga, Pelaku PETI di Kuansing Kembali Diringkus Polisi
- JK Didorong Bicara Langsung kepada Prabowo
- Kenaikan Biaya Haji Terkait Avtur Tak Dibebankan ke Calon Jemaah, HNW Apresiasi Presiden
- Ketum Logis 8 Anshar Ilo Desak Kabareskrim Usut Dugaan Makar Oleh Saiful Mujani
- Efriza Sebut Pernyataan Hashim soal Kudeta Presiden Bisa Jadi Alarm Politik