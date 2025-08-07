Presiden Prabowo Siapkan Pulau Galang Jadi Tempat Pengobatan 2.000 Warga Gaza

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Pulau Galang di Kota Batam, Kepulauan Riau, menjadi tempat pengobatan untuk warga Gaza, Palestina, yang mengalami luka-luka akibat genosida Israel.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, Presiden Prabowo telah menyampaikan rencana tersebut di hadapan para menteri dan kepala lembaga dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (6/8).

Hasan Nasbi mengatakan bahwa ada sekitar 2.000 warga Gaza yang akan dibawa ke Pulau Galang untuk mendapatkan pengobatan.

"Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan bagi sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang, yang luka-luka, mungkin kena bom, kena reruntuhan, dan segala macam. Rencananya, disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang," kata Hasan.

Dia mengatakan bahwa terdapat fasilitas seperti rumah sakit di Pulau Galang dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya untuk mengobati 2.000 warga Gaza tersebut.

"Di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza," jelas dia.

Tak hanya untuk para korban, Pulau Galang juga disiapkan sebagai tempat penampungan keluarga korban Gaza.

"Termasuk juga nanti untuk menampung keluarga yang mendampingi korban-korban perang ini," jelas Hasan.