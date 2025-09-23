menu
Presiden Prabowo Tampil di PBB, HNW: Patut Diapresiasi

Presiden Prabowo Tampil di PBB, HNW: Patut Diapresiasi
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW). Foto Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atay HNW mengapresiasi Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang menghadiri sidang umum PBB di Markas Besar PBB, New York.

Dia mengungkapkan Prabowo menyampaikan sikap bahwa Indonesia dengan konsisten membela Palestina merdeka dan menghentikan genosida di Gaza.

“Sangat patut diapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk tetap menyuarakan perdamaian dan kemerdekaan Palestina di forum Sidang Umum PBB, sekalipun Israel kembali menyatakan penolakan atas solusi yang hadirkan kemerdekaan bagi negara Palestina," ungkap HNW.

Dia menambahkan sikap konsisten Indonesia itu semakin penting apalagi dengan semakin banyaknya negara yang tidak mengakui Palestina sebagai negara merdeka, kini secara terbuka justru berani menyampaikan dukungan, sekalipun Israel menyampaikan ancaman terbuka.

Adapun negara yang mendukung di antaranya Inggris, Prancis, Kanada, Australia, Portugal, dan Belgia.

"Maka sudah sewajarnya bila Indonesia yang sejak dari awal mendukung Palestina sebagai negara merdeka, makin meningkatkan pembelaannya untuk kemerdekaan Palestina," ujarnya.

Dengan mengingatkan bahwa negara anggota PBB selain mengakui kemerdekaan Palestina, juga memastikan kemerdekaan yang berdaulat penuh, genosida dihentikan, dan resolusi Majelis Umum PBB yang mengakomodasi fatwa ICJ pendudukan Israel itu ilegal.

"Sebab, Israel harus meninggalkan kawasan yang didudukinya itu. Juga keharusan anggota PBB yang juga anggota ICC untuk melaksanakan keputusan ICC untuk menangkap pejabat Israel pelaku kejahatan perang,” katanya.

