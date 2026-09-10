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Presiden Prabowo Tegas Tertibkan Hutan, Seskab Teddy Dinilai Jadi Eksekutor Kunci

Presiden Prabowo Tegas Tertibkan Hutan, Seskab Teddy Dinilai Jadi Eksekutor Kunci
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Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dari Istana Merdeka, Jakarta. Dok: Biro Pers Istana.

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan kawasan hutan serta memberantas mafia lingkungan dinilai mendapatkan momentum kuat lewat pengawalan ketat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Kehadiran Seskab dinilai sangat krusial dalam memastikan setiap arahan Kepala Negara dapat dieksekusi secara cepat dan tepat di level birokrasi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai Seskab Teddy tampil sangat efektif dalam mengawal setiap arah kebijakan serta harapan Presiden Prabowo, khususnya pada isu-isu krusial sektor kehutanan.

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"Teddy cukup efektif dalam mengawal kebijakan dan harapan Presiden Prabowo, dan pendampingannya pada persoalan karhutla cukup krusial, terutama ketika menteri teknis yang menangani persoalan itu tidak cukup cekatan merespon dan menyolusikan," ujar Dedi di Jakarta.

Dedi menekankan bahwa posisi Seskab Teddy memiliki pengaruh signifikan dalam mengorkestrasikan pengarahan lanjutan dari Presiden.

Kesigapan Seskab di lapangan mempertegas perannya sebagai pengawal utama agenda strategis pemerintah.

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"Posisi Seskab Teddy juga cukup berpengaruh dalam pengarahan lanjutan Presiden, dengan sigapnya Seskab menandai jika Teddy bisa dikategorikan sebagai tokoh tepat untuk mengintervensi sekaligus menjadi perpanjangan tangan Presiden secara langsung," tegasnya.

Lebih lanjut, konsistensi narasi yang dibangun Seskab Teddy dianggap memberi sinyal kuat bagi perbaikan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia.

Kehadiran Seskab dinilai sangat krusial dalam memastikan setiap arahan Kepala Negara dapat dieksekusi secara cepat dan tepat di level birokrasi

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