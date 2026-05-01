Presiden Prabowo Tegaskan Hilirisasi Kunci Kebangkitan dan Kemakmuran Bangsa
jpnn.com, CILACAP - Presiden Prabowo Subianto menegaskan hilirisasi industri menjadi salah satu jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia dan upaya besar pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Penegasan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Rabu, 29 April 2026.
Prabowo menyampaikan yang dilakukan pemerintahan yang dipimpinnya di banyak bidang dalam tahun pertama adalah memperkuat fondasi yang sudah dilakukan Presiden pertama RI Soekarno hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
"Saya tegaskan di sini, kebangkitan suatu bangsa, nation building, keberhasilan suatu bangsa adalah perjalanan yang jauh, perjalanan yang berat, perjalanan yang tidak ringan,” ucapnya.
Presiden juga mengingatkan perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari berbagai dinamika global yang turut memengaruhi kondisi ekonomi nasional.
Untuk itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya nasionalisme, persatuan, dan cinta tanah air sebagai fondasi utama dalam membangun kekuatan bangsa.
“Saya menyampaikan keyakinan saya dari apa yang saya pelajari dari sejarah perkembangan dunia, satu-satunya jalan menuju kebangkitan suatu bangsa yang berhasil adalah nasionalisme, adalah cinta tanah air, adalah persatuan nasional,” katanya.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyoroti sejarah panjang eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh kekuatan asing yang datang ke Nusantara karena kekayaan alamnya.
Ini penegasan Presiden Prabowo yang disampaikan saat groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Cilacap
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
