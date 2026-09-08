Presiden Prabowo Tegaskan Penguatan Mitigasi Bencana Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem mitigasi bencana nasional. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9), yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta kepala badan terkait.
Dalam rapat tersebut, Presiden memantau sekaligus mengevaluasi penanganan berbagai bencana, mulai dari gempa bumi di Flores, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kita menghadapi berbagai keadaan karena bencana gempa di Flores, kemudian aktivitas Gunung Anak Krakatau, dan juga kebakaran hutan serta asap yang masih menjadi masalah bagi kita semua,” ujar Presiden.
Pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat di Flores pascagempa magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu telah terpenuhi. Listrik, komunikasi, BBM, air bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan secara umum kembali berfungsi.
Langkah pemulihan juga mencakup aktivasi kembali kegiatan belajar mengajar melalui tenda darurat, peta jalan pemulihan ekonomi, pembangunan hunian sementara (huntara), serta verifikasi kerusakan rumah sebagai dasar rehabilitasi dan rekonstruksi.
Untuk mendukung penanganan tersebut, pemerintah menyalurkan dana Rp 200 miliar kepada Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, Presiden juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dalam penanganan karhutla. Pemerintah mengerahkan 19 pesawat untuk operasi modifikasi cuaca dan patroli, serta 36 pesawat untuk water bombing.
Sejak Januari sampai awal September 2026, sebanyak 138 orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait karhutla yang terdiri dari 119 kasus kesengajaan dan 19 kelalaian, dengan luas area terbakar mencapai 8.637 hektare.
Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sistem mitigasi bencana.
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