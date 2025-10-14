menu
Presiden Prabowo Tegaskan RI Siap Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Palestina
Presiden RI Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Presiden Trump pada saat sesi foto Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza, Palestina, di Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Palestina.

Prabowo Subianto menyampaikan itu di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa (14/10), seusai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Mesir.

Prabowo mengaku ditanya sejumlah negara mediator kunci perjanjian perdamaian di Gaza, seperti Amerika Serikat, Turki, Qatar, Mesir, dan negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina, terkait kesiapan Indonesia.

“Mereka bertanya bagaimana kesiapan Indonesia, kami katakan kami siap kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap,” katanya.

Presiden Prabowo mengaku juga telah menegaskan hal tersebut kepada pihak yang bertanya mengenai komitmen Indonesia.

Namun, Prabowo dan jajarannya bakal mematangkan kembali mengenai rencana tersebut karena bukanlah hal yang mudah.

“Kami sekarang akan bicara detilnyalah, ini masih rumit, tidak gampang, tetapi, ya, kami mulai kerja,” ungkap Presiden Prabowo.

Lebih lanjut Prabowo menyatakan banyak negara yang telah menandatangani pokok-pokok persetujuan terkait gencatan senjata yang mengarah kepada perdamaian di Gaza.

