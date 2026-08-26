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Presiden Prabowo Tinjau Langsung Penanganan Dampak Gempa Bumi di Nagekeo

Presiden Prabowo Tinjau Langsung Penanganan Dampak Gempa Bumi di Nagekeo
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Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat penanganan bencana gempa bumi, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (26/8). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, NAGEKEO - Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak bencana gempa bumi, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (26/8).

Di Nagekeo, Prabowo memimpin rapat bersama sejumlah pihak untuk menerima laporan langsung terkait perkembangan penanganan pascabencana.

Dalam rapat tersebut, Prabowo mengapresiasi atas seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam upaya penanganan bencana ini.

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“Sekali lagi saudara-saudara periksa, cek anak buahmu yang kerja keras, catat. Rakyat kita, anak buahmu semua yang kerja keras, yang kerja benar, yang berkorban,” ucap Prabowo.

“Tadi ada yang menyampaikan, bupati menyampaikan jam 12 malam, gubernur menyampaikan kerja keras itu, ini dicatat,” lanjutnya.

Selain itu, Prabowo mengunjungi posko pengungsian di Lapangan Berdikari untuk menyapa masyarakat serta mendengarkan secara langsung kebutuhan masyarakat.

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Kunjungan Prabowo itu disebut turut menjadi momentum untuk memberikan semangat dan dukungan moral kepada masyarakat terdampak di Nagekeo.

Prabowo berjanji bahwa penanganan bencana tidak berhenti hanya pada pengiriman bantuan.

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak bencana gempa bumi, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur

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