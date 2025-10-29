Presiden Prabowo Undang Dasco Diskusi Situasi Politik Hingga Program Strategis Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundang Wakil Ketua DPR RI Dasco ke kediamannya di Widya Chandra, Jakarta, pada Rabu (29/10/2025) pagi.

Pertemuan Kepala Negara dengan Dasco itu diungkap lewat akun resmi Sekretariat Kabinet di Instagram.

Dalam unggahannya, tampak Prabowo mengenakan baju safari dan Dasco berbaju batik.

"Presiden Prabowo Subianto mengundang Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, di kediaman Widya Chandra, pada Rabu pagi, 29 Oktober 2025," tulis akun @sekretariat.kabinet sebagaimana dikutip redaksi hari ini.

Tampak pertemuan kedua tokoh berlangsung dengan hangat. Baik Prabowo dan Dasco terlihat saling menyampaikan pandangan.

Dari keterangan unggahan Sekretariat Kabinet, Prabowo dan Dasco tengah berdiskusi perihal situasi terkini Tanah Air. Khususnya terkait perkembangan di Parlemen.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai situasi terkini Tanah Air, terutama terkait perkembangan di badan legislatif DPR, situasi politik, hukum, keamanan nasional, serta progres beberapa program strategis pemerintah," tulisnya.(ray/jpnn)