Presiden Prabowo Undang Dasco Diskusi Situasi Politik Hingga Program Strategis Pemerintah
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundang Wakil Ketua DPR RI Dasco ke kediamannya di Widya Chandra, Jakarta, pada Rabu (29/10/2025) pagi.
Pertemuan Kepala Negara dengan Dasco itu diungkap lewat akun resmi Sekretariat Kabinet di Instagram.
Dalam unggahannya, tampak Prabowo mengenakan baju safari dan Dasco berbaju batik.
"Presiden Prabowo Subianto mengundang Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, di kediaman Widya Chandra, pada Rabu pagi, 29 Oktober 2025," tulis akun @sekretariat.kabinet sebagaimana dikutip redaksi hari ini.
Tampak pertemuan kedua tokoh berlangsung dengan hangat. Baik Prabowo dan Dasco terlihat saling menyampaikan pandangan.
Dari keterangan unggahan Sekretariat Kabinet, Prabowo dan Dasco tengah berdiskusi perihal situasi terkini Tanah Air. Khususnya terkait perkembangan di Parlemen.
"Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai situasi terkini Tanah Air, terutama terkait perkembangan di badan legislatif DPR, situasi politik, hukum, keamanan nasional, serta progres beberapa program strategis pemerintah," tulisnya.(ray/jpnn)
Presiden Prabowo Subianto mengundang Wakil Ketua DPR RI Dasco ke kediamannya di Widya Chandra, Jakarta, pada Rabu (29/10/2025) pagi.
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gus Falah Sebut Kehadiran Presiden Bentuk Dukungan Bagi Pemberantasan Narkoba
- Dugaan Tambang Ilegal dan Kriminalisasi di Halmahera Timur, Presiden Prabowo Diminta Turun Tangan
- Saleh: Kiprah Prabowo di Pentas Global Layak Mendapat Pujian
- Hadiri KTT ASEAN, Presiden Prabowo Disambut Hangat PM Anwar Ibrahim
- Dukung Program Presiden, 98 Resolution Network Bagi-Bagi Sembako
- Prabowo Ungkap Tujuan Pembentukan Ditjen Pesantren di Kemenag