Presiden Prabowo Wakafkan 70.000 Al-Qur'an kepada Masyarakat Terdampak Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mewakafkan sebanyak 70.000 Al-Qur'an kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra, yakni Provinsi Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut).

Penyerahan wakaf Al-Qur'an tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra secara simbolis saat menemui langsung masyarakat terdampak.

Penyerahan bantuan ini dilakukan, salah satunya, saat Tito menutup Khanduri Nuzululquran Aceh Ramadan Festival 2026 di kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (6/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito menyerahkan wakaf Al-Qur'an dari Presiden Prabowo kepada masyarakat terdampak sebanyak sekitar 5.620 mushaf.

Al-Qur'an itu diberikan bersama perlengkapan ibadah lainnya, yakni mukena, sarung, dan sajadah.

“Ada Al-Qur'an wakaf dari Bapak Presiden yang jumlahnya 70 ribu, tapi hari ini kami bagikan lima ribu di sini. Kemudian ada sajadah, ada sarung, ada mukena. Insyaallah dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak-Ibu sekalian,” ujar Tito.

Selain Banda Aceh, bantuan paket perlengkapan ibadah tersebut, termasuk Al-Qur'an dari Presiden, juga telah diberikan kepada masyarakat terdampak di sejumlah kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh.

Misalnya, Aceh Tamiang menerima 600 mushaf Al-Qur'an, Aceh Utara 300 mushaf, Aceh Timur 200 mushaf, Lhokseumawe 500 mushaf, Bireuen 100 mushaf, dan Pidie Jaya 750 mushaf.