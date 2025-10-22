Presiden Ramaphosa Undang Para Menteri untuk Lihat Peluang Kerja Sama di Afsel

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Afrika Selatan Matamela Cyril Ramaphosa mengundang para menteri Indonesia untuk berkunjung ke negaranya.

Undangan itu untuk membicarakan potensi investasi dan kerja sama antara kedua negara.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ramaphosa kepada Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/10).

“Kami ingin mendorong Anda, sebagaimana Anda sampaikan dalam pertemuan bilateral dan tatap muka kami, agar para menteri Indonesia datang ke Afrika Selatan untuk melihat peluang-peluang yang ada di sana," ucap Ramaphosa.

Dia menyebutkan bahwa kehadiran pejabat tinggi dari kedua negara dapat memperkuat hubungan ekonomi yang mendatangkan keuntungan.

Ramaphosa menilai Indonesia dan Afrika Selatan memiliki banyak kesamaan dan berpotensi besar untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor.

“Yang lebih penting lagi, kesamaan itu harus menjadi dasar untuk mengatasi tantangan yang dihadapi rakyat kita, seperti kurangnya lapangan kerja, kemiskinan, dan ketimpangan,” kata dia.

Sementara itu, Prabowo menyambut positif undangan Ramaphosa dan menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kemitraan ekonomi dengan Afrika Selatan.