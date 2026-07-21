Presiden Segera Teken Kepres Jampidsus Baru, Diputuskan 1-2 Hari Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) segera terisi secara definitif.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto diperkirakan menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) pengangkatan Jampidsus baru dalam satu hingga dua hari ke depan.

“Insyaallah satu-dua hari ini sudah akan ada keputusan dan Bapak Presiden akan menandatangani Kepres pengangkatan pejabat yang baru,” ucap di Istana Negara, pada Selasa (21/7).

Dia menjelaskan Jaksa Agung sebelumnya telah menyampaikan surat usulan calon Jampidsus kepada Presiden.

Saat ini, nama yang diusulkan tengah diproses melalui mekanisme Tim Penilaian Akhir (TPA).

Prasetyo meminta publik menunggu hingga Kepres resmi ditandatangani Presiden.

“Biarlah menjadi keputusan terlebih dahulu, untuk nanti kami sampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat,” kata dia.

Saat ditanya mengenai pertimbangan Prabowo dalam menentukan sosok Jampidsus baru, Prasetyo mengatakan kepala negara memiliki banyak masukan sebelum mengambil keputusan.