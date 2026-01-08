Presiden SENYAP 08 Hadiri Perayaan Natal Bersama 2025 di RSPAD Gatot Soebroto

jpnn.com, JAKARTA - Presiden SENYAP 08 Kolonel (Purn) DR. Oktovianus J. O. Karundeng menghadiri perayaan Natal Bersama 2025 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Perayaan Natal Bersama RSPAD Gatot Soebroto ini mengusung þema yang selaras dengan Tema Nasional Natal 2025, yaitu Allah Hadir Untuk Menyelematkan Keluarga.

Oktovianus saat ini mengemban tugas sebagai Koordinator Tim Doa Kristen di RSPAD Gatot Soebroto sejak tahun 2024.

Tim Doa Kristen secara konsisten melayani pembimbingan rohani dan doa bagi pasien Kristen setiap hari Selasa dan Jumat serta melayani Ibadah Minggu dan konseling setiap hari Minggu pukul 08.30–10.00 WIB di Kapel Kairos RSPAD Gatot Soebroto.

Perayaan Natal Bersama tersebut berlangsung dalam seuasana suasana kebersamaan dan semangat toleransi antarumat beragama.

‎Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat persaudaraan di lingkungan RSPAD Gatot Soebroto sekaligus menegaskan komitmen pelayanan kemanusiaan yang inklusif.

‎Sebelum Perayaan didahului dengan acara Ibadah yang khusus dihadiri oleh personel TNI dan PNS yang beragama Kristen yang bertugas di RSPAD Gatot Soebroto.

‎Pada kesempatan itu, Kepala RSPAD Gatot Soebroto Puskesad Mayor Jenderal TNI dr. Ichsan Firdaus dalam sambutannya menekankan pentingnya nilai-nilai kasih, persaudaraan, dan kebersamaan lintas iman.