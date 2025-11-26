menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Presiden Serius Lawan Mafia Migas, Pengamat Sebut Makin Tegas dan Strategis!

Presiden Serius Lawan Mafia Migas, Pengamat Sebut Makin Tegas dan Strategis!

Presiden Serius Lawan Mafia Migas, Pengamat Sebut Makin Tegas dan Strategis!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengamat Kebijakan Publik Dedi Kurnia Syah. Foto: Dokumentasi pribadi for JPNN.com

jpnn.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melibatkan militer menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melawan mafia migas.

Menurutnya, upaya pemerintah dalam memberantas mafia migas dinilai memasuki fase yang semakin tegas dan strategis. 

Dia menjelaskan langkah Presiden Prabowo yang menugaskan TNI untuk menjaga kilang-kilang minyak dipandang sebagai sinyal kuat bahwa negara tidak lagi memberi ruang bagi kelompok mafia yang selama ini mengganggu sektor energi.

Baca Juga:

“Penugasan militer menjaga kilang minyak menandai kepercayaan Presiden pada TNI yang cukup tinggi, sejalan juga dengan kepercayaan publik yang dalam catatan IPO juga sangat tinggi. Mereka dianggap mampu jalankan tugas khusus semacam ini, terlebih bidang Migas tanah air sedang dalam situasi yang cukup diperhatikan," kata Dedi saat dihubungi, Rabu (26/11).

"Ini sekaligus menandai keseriusan Presiden melawan mafia migas, sekaligus menjaga agar migas tanah air benar-benar berada dalam kendali pemerintah,” lanjutnya. 

Menurut Dedi, kekuatan mafia migas bukanlah fenomena baru. Jaringan mereka telah hadir lintas pemerintahan dan kerap berusaha mempengaruhi kebijakan energi nasional.

Baca Juga:

“Mafia migas selama ini cukup kuat, tidak saja era Jokowi dan Prabowo, bahkan sejak SBY sekalipun keberadaan dan aktivitas mereka sudah ada," kata Dedi.

"Kali ini, Presiden punya kesadaran dan keberanian lakukan perlawanan, salah satunya dengan melibatkan TNI, ini bisa dianggap langkah sangat serius dan potensial,” lanjutnya.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto melibatkan militer menunjukkan keseriusan pemerintah melawan mafia migas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI