President University Bekali 2.500 Mahasiswa Baru Hadapi Tantangan ASEAN dan Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Lebih dari 2.500 mahasiswa baru President University memulai perjalanan akademik mereka melalui rangkaian Pengenalan Universitas (PREUNI) 2026.

Kegiatan yang berlangsung pada 3–4 September 2026 tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa baru untuk mengenal lingkungan kampus sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan di tingkat ASEAN dan global.

Rangkaian PREUNI 2026 diawali dengan kegiatan Moving In pada 29–30 Agustus dan dilanjutkan dengan Campus Tour pada 31 Agustus–2 September.

Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa baru diperkenalkan dengan lingkungan akademik, kehidupan kampus, serta berbagai peluang pengembangan diri selama menempuh pendidikan di President University.

Rektor President University Handa S. Abidin menyambut mahasiswa baru dengan mengajak mereka melihat kampus sebagai ruang untuk berkembang dalam lingkungan internasional.

“Welcome to the most international university in Indonesia,” ujar Handa dalam sambutan, Selasa (8/9).

Dia mengatakan, lingkungan global menjadi salah satu pengalaman penting yang ditawarkan President University.

Menurut dia, mahasiswa perlu membangun kemampuan akademik sekaligus memperluas wawasan dan jejaring agar mampu bersaing di dunia profesional.