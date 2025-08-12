President University Raih Peringkat Pertama dan Kedua Dunia Versi WURI 2025

jpnn.com, JAKARTA - President University kembali mengukir prestasi di tingkat internasional dengan meraih pengakuan bergengsi dalam World University Rankings for Innovation (WURI) 2025 yang diorganisir IPS Switzerland dan diprakarsai Hanseatic League of Universities (HLU) pada 2018.

Tahun 2025, WURI melakukan pemeringkatan terhadap 1.350 perguruan tinggi dari seluruh dunia dengan metoda peer review bersama 203 pimpinan perguruan tinggi.

Dalam pemeringkatan yang diumumkan pada awal Juli ini, President University berhasil meraih peringkat pertama dunia dalam kategori Entrepreneurial Spirit, serta peringkat kedua dunia dalam kategori Crisis Management serta Infrastructure and Technologies.

Selain pencapaian pada kategori-kategori utama tersebut, President University juga berhasil masuk dalam daftar Global Top 400 Innovative Universities, dengan menempati peringkat ke-220 dunia.

"Posisi ini menunjukkan pengakuan global terhadap kontribusi President University dalam menciptakan inovasi yang relevan dan berdampak," kata Rektor President University, Handa S. Abidin dalam pernyataan resminya, Selasa (12/8).

Dia menjelaskan, sejak awal didirikannya President University, visi yang dijunjung tidak pernah berubah, salah satu di antaranya membangun pemimpin-pemimpin yang memiliki jiwa kewirausahawan (entrepreneurship).

Hal ini sudah diintegrasikan oleh President University ke sistem pembelajaran mulai dari tahun pertama hingga tahun terakhir untuk mempersiapkan generasi pemimpin yang siap untuk bertahan di berbagai situasi.

"Salah satu upaya membekali mahasiswa meningkatkan kompetensi, mereka dilibatkan dalam Erasmus+ CBHE BUiLD (Building University for Leading Disaster Resilience) sebuah program kolaboratif yang bertujuan memperkuat ketahanan terhadap bencana di lingkungan perguruan tinggi yang didanai oleh Uni Eropa melalui program Erasmus+ Capacity Building for Higher Education,'' terang Handa S. Abidin.