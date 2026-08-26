Presidium Exponen 08 Berharap Demo 27 Agustus Tak Sampai Rusuh

jpnn.com - JAKARTA - Presidium Exponen 08 bersama sejumlah tokoh nasional menyerukan agar rencana aksi massa di depan Gedung DPR/MPR pada Kamis, 27 Agustus 2026 berlangsung tertib dan tidak berkembang menjadi kerusuhan.

Seruan itu disampaikan dalam diskusi dan konferensi pers bertema “Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Nasional” di Sleepless Owl Dining, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (26/8).

Ketua Presidium Exponen 08 M. Damar mengatakan pihaknya menghormati hak masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, kebebasan tersebut harus tetap disertai tanggung jawab.

“Kami menghormati aksi massa 27 Agustus. Silakan menyampaikan aspirasi, tetapi jaga ketertiban. Beda pendapat boleh, merusak negara tidak boleh,” kata Damar.

Dia meminta seluruh pihak menahan diri dari tindakan provokatif yang berpotensi memicu kekacauan.

Menurut Damar, pemerintah saat ini tengah berkonsentrasi menjalankan program pembangunan sekaligus menangani berbagai persoalan masyarakat, termasuk bencana di sejumlah daerah.

“Energi bangsa seharusnya diarahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana,” ujarnya.

Tokoh nasional sekaligus Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan juga menegaskan demonstrasi merupakan bagian dari hak politik warga negara.