Presidium Exponen 08 Berharap Demo 27 Agustus Tak Sampai Rusuh
jpnn.com - JAKARTA - Presidium Exponen 08 bersama sejumlah tokoh nasional menyerukan agar rencana aksi massa di depan Gedung DPR/MPR pada Kamis, 27 Agustus 2026 berlangsung tertib dan tidak berkembang menjadi kerusuhan.
Seruan itu disampaikan dalam diskusi dan konferensi pers bertema “Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Nasional” di Sleepless Owl Dining, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (26/8).
Ketua Presidium Exponen 08 M. Damar mengatakan pihaknya menghormati hak masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, kebebasan tersebut harus tetap disertai tanggung jawab.
“Kami menghormati aksi massa 27 Agustus. Silakan menyampaikan aspirasi, tetapi jaga ketertiban. Beda pendapat boleh, merusak negara tidak boleh,” kata Damar.
Dia meminta seluruh pihak menahan diri dari tindakan provokatif yang berpotensi memicu kekacauan.
Menurut Damar, pemerintah saat ini tengah berkonsentrasi menjalankan program pembangunan sekaligus menangani berbagai persoalan masyarakat, termasuk bencana di sejumlah daerah.
“Energi bangsa seharusnya diarahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana,” ujarnya.
Tokoh nasional sekaligus Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan juga menegaskan demonstrasi merupakan bagian dari hak politik warga negara.
Presidium Exponen 08 bersama sejumlah tokoh nasional menyerukan agar rencana aksi massa di depan Gedung DPR/MPR pada 27 Agustus 2026 berlangsung tertib
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dari Bendera sampai Membentuk Avengers, Begini Cara Warga Merespons Kinerja Prabowo
- Prabowo Ungkap Alasan Dirinya Baru Tinjau Lokasi Gempa NTT
- Wagub Erwan Minta Warga tak Memaksakan Diri Berangkat Ikut Demo di Jakarta
- Efriza: Pernyataan Budi Arie Jadi Blunder buat Jokowi dan Geng Solo
- Viral Video Budi Arie soal Percepatan Pemilu, Pengamat: Persepsi Prabowo-Gibran Tak Kompak Bisa Menguat
- Budi Arie Offside di Samping Jokowi, Pengamat: Bisa Ganggu Stabilitas Prabowo