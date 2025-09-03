Presidium PNI Dukung Upaya Pemerintah Ciptakan Situasi yang Kondusif

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Presidium Persatuan Nusantara Indonesia (PNI) Dr. Jan S Maringka merespons positif meredanya aksi unjuk rasa yang berakhir anarkistis dan memakan korban jiwa.

Situasi yang makin kondusif ini merupakan cerminan bahwa rakyat Indonesia sebenarnya menolak aksi kekerasan dan vandalisme.

“Kami, Presidium PNI mendukung upaya pemerintah menciptakan situasi yang kondusif, aman dan terkendali dengan melibatkan TNI. Aksi-aksi kekerasan dan vandalisme yang merusak fasilitas umum harus dicegah dan dapat ditindak tegas dan terukur,” ujar Jan Maringka sapaan akrab mantan Jamintel Kejagung RI 2017-2020 pada Selasa (2/9/2025).

Ketua Umum Pengurus Presidium Persatuan Nusantara Indonesia (PNI) Dr. Jan S Maringka. Foto: Source for JPNN

Menurut dia, menyikapi memanasnya situasi politik dipicu akumulasi berbagai faktor melemahnya fungsi pengawasan oleh DPR yang ternyata berbanding terbalik ketika fasilitas itu berlaku bagi mereka.

Ketimpangan inilah menjadi pemicu tuntutan disaat kita merayakan 80 tahun Kemerdekaan Indonesia.

Setelah aksi massa tersebut, Jan menekankan pentingnya semua pihak ikut menjaga kembali persatuan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.