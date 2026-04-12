Prestasi Gemilang, SMAN 1 Teladan Yogyakarta Melaju ke LCC Nasional sebagai Wakil DIY
jpnn.com, YOGYAKARTA - SMAN 1 Teladan Yogyakarta keluar sebagai juara pertama, seleksi Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tahun 2026 tingkat Provinsi DI Yogyakarta (DIY), Sabtu (11/4/2026).
Atas keberhasilan tersebut sekolah tersebut mendapatkan hadiah uang tunai Rp 10 juta, medali dan piala.
Selain itu, sekolah tersebut juga mewakili Provinsi DIY pada LCC Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat nasional yang akan berlangsung September nanti.
SMAN 1 Teladan Yogyakarta mengalahkan SMAN 7 Yogyakarta yang duduk sebagai juara kedua dan MAN 1 Yogyakarta Sebagai juara ketiga.
Masing-masing juara kedua dan ketiga mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp7,5 juta dan Rp5 juta beserta medali dan piala.
Keberhasilan SMAN 1 Teladan Yogyakarta keluar sebagai juara pertama, seleksi LCC Empat Pilar MPR RI 2026 itu disambut penuh oleh guru pembimbingnya Muhammad Faruq Jabbar Baihaqie.
Muhammad Faruq mengungkapkan kesuksesan itu adalah buah kerja keras yang tak kenal lelah.
”Selama dua minggu, pagi dan malam kami melakukan latihan, termasuk disela-sela waktu luang. Dan mereka yang ikut LCC adalah hasil saringan dari banyak siswa peminat, bukan atas dasar ditunjuk,” ungkap Muhammad Faruq.
