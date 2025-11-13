menu
Prestasi Mentereng Timur Kapadze yang Siap Melatih Timnas Indonesia
Timur Kapadze digosipkan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Foto: AFC.

jpnn.com, JAKARTA - Posisi pelatih kepala Timnas Indonesia kini tengah kosong.

Salah satu nama yang dikabarkan bakal melatih Jay Idzes dan kolega ialah Timur Kapadze.

Kapadze merupakan mantan pelatih Timnas Uzbekistan.

Media asal Uzbekistan Zamin memberitakan jika Kapadze siap untuk menjadi pelatih timnas Indonesia.

"Saya siap untuk memimpin Timnas Indonesia. Saya saat ini bebas dan menantikan tawaran," ungkap Kapadze, Rabu (12/11).

Masih menurut laporan Zamin yang mengutip Championat.asia, negosiasi di antara kedua pihak telah mencapai tahap akhir dan keputusan resmi akan dibuat dalam beberapa hari ke depan.

Prestasi Timur Kapadze

Sebelumnya Kapadze berhasil memimpin Timnas Uzbekistan melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah berhasil menjadi peringkat ketiga Kualifikasi Putaran Ketiga zona Asia.

Timur Kapadze dilaporkan sebagai kandidat utama untuk menangani Timnas Indonesia yang telah berpisah dengan Patrick Kluivert.

