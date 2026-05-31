Prestasi Sultra di Bawah Gubernur ASR Diapresiasi Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menunjukkan kemajuan signifikan di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka. Prestasi ini dibuktikan dengan raihan sejumlah penghargaan bergengsi dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI.

Acara berlangsung di Hotel Claro, Kendari, Jumat (29/5). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi langsung kepada kepala daerah yang berprestasi di empat bidang utama, yaitu penanganan pengangguran, kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta creative financing.

Dalam penilaian tersebut, Sulawesi Tenggara berhasil menduduki peringkat 5 terbaik nasional untuk penurunan tingkat pengangguran di tingkat kota dan kabupaten. Selain itu, provinsi ini juga meraih peringkat 2 terbaik tingkat provinsi dalam kategori creative financing.

Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. “Penghargaan ini adalah bukti kerja keras kita bersama. Kami terus berkomitmen mendorong inovasi keuangan daerah dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa percepatan penurunan angka pengangguran menjadi prioritas utama. “Kami tidak berhenti di sini. Target kami adalah kesejahteraan nyata bagi seluruh masyarakat Sultra,” kata Andi Sumangerukka.

Dengan raihan ini, Sulawesi Tenggara semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu provinsi yang mengalami akselerasi pembangunan dan kemajuan nyata di era kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka. Pengakuan dari Kemendagri ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik. (tan/jpnn)