Prestasi Timnas Voli Putra di AVC Cup 2026 Jadi Berkah buat Trio Garuda Jaya

jpnn.com - Jenama sepatu FIXCH terus mendukung pevoli muda Indonesia dalam mengembangkan karier mereka.

Terkini, trio Fauzan Nibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Attorif dikontrak sebagai duta merek FIXCH.

Manajemen FIXCH menyatakan bahwa penunjukan trio pemain Garuda Jaya tersebut didasarkan pada nilai utama merek, yakni keberanian mendobrak batasan (Conquer Your Limit), kerja keras, dan potensi tanpa batas.

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Fauzan Nibras dikenal sebagai pevoli berposisi opposite yang bertangan kidal. Saat ini, pemain berusia 18 tahun dengan tinggi badan 190 cm tersebut menjadi salah satu andalan Timnas voli putra Indonesia.

Fauzan juga telah membawa Timnas voli putra Indonesia menjuarai AVC Cup 2026.

Pemain berikutnya, Putra Bagus Hidayatullah, berposisi sebagai middle blocker. Dia mampu menunjukkan performa apik saat mendapat kepercayaan dari Reidel Toiran, termasuk ketika bersaing dengan pemain senior seperti Hendra Kurniawan dan Raden Ahmad Gumilar.

Dengan tinggi badan mencapai 198 cm, jebolan tim Indomaret itu diharapkan dapat menjadi andalan Timnas Indonesia di posisi middle blocker.

Adapun Raihan Rizky Attorif merupakan pemain yang berposisi sebagai libero.