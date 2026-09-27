Prestone Coolant Racing, Solusi Pendingin Mesin untuk Kendaraan Berperforma Tinggi

jpnn.com, TANGERANG - PT Laris Chandra memperkenalkan cairan radiator, Prestone Coolant Racing di ajang Automechanika Jakarta 2026 yang digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang, Jumat (26/9).

Coolant itu dirancang khusus untuk kendaraan yang memiliki performa tinggi atau balap.

Brand Strategist PT Laris Chandra Johnson Wijaya menjelaskan air radiator itu dirancang menggunakan glycol-free dan tidak memiliki kandungan ethylene glycol yang bisa membuat korosi radiator.

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Diketahui, glycol-free adalah senyawa kimia yang bertugas untuk mendiginkan mesin kendaraan yang memiliki performa tinggi.

Selain itu, coolant itu diklaim tidak membuat aspal licin saat air radiator itu tumpah.

“Jadi, coolant ini memakai bahan glycol free. Tidak ada ethylene glycol, karena out glycol itu adalah kimia yang menyebabkan licin. Kalau saat balapan ada tabrakan radiator dahulu yang pecah, coolant itu keluar. Itu akan menyebabkan aspal licin," kata dia saat ditemui di lokasi.

Johnson menambahkan keunggulan air radiator itu memiliki teknologi yang bisa membuat mesin tidak mudah panas.

"Kalau coolant kami itu saat dipanaskan di atas 100 derajat pun tidak akan keluar bubel atau balon. Kami sudah melakukan test itu. Karena balon itulah yang membuat korosi atau getas dari plastik ataupun. Coolant kami tidak," tuturunya.