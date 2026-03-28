JPNN.com » Kriminal » Pria 41 Tahun Tewas Dianiaya Dua Orang

Pria 41 Tahun Tewas Dianiaya Dua Orang

Pria 41 Tahun Tewas Dianiaya Dua Orang
Lokasi penganiayaan dengan korban A (41) di Jalan Murai, RT. 10, Kelurahan Karang Rejo, tepatnya di depan SDN 018, pada Jumat malam (27/3/2026). ANTARA/HO-Polres Tarakan

jpnn.com, TARAKAN - Pria berinisial A (41 tahun) tewas akibat penganiayaan yang dialaminya.

Satreskrim Polres Tarakan bersama Polsek Tarakan Barat, Kalimantan Utara (Kaltara), seorang terduga pelaku penganiayaan berinisial IW.

"Peristiwa tragis ini terjadi di Jalan Murai, RT. 10, Kelurahan Karang Rejo, tepatnya di depan SDN 018, pada Jumat malam (27/3), sekitar pukul 18.37 Wita," kata Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Reginald Yuniawan Sujono, Sabtu.

Reginald mengatakan peristiwa tersebut bermula saat saksi di sekitar lokasi mendengar suara keributan dan adu mulut di luar rumah.

Tak lama berselang, saksi melihat terduga pelaku IW memegang senjata tajam jenis badik, sementara korban ditemukan sudah tersungkur bersama sepeda motor milik korban.

Kasat Reskrim mengatakan ada dua orang terduga pelaku terlihat melarikan diri dari tempat kejadian perkara (TKP) sesaat setelah kejadian itu.

Warga setempat segera berusaha memberikan pertolongan dengan membawa korban A menuju Puskesmas Karang Rejo menggunakan sepeda motor.

Namun,  dalam perjalanan menuju fasilitas kesehatan, korban yang merupakan karyawan swasta itu dinyatakan meninggal dunia.

Pria berinisial A (41 tahun) tewas akibat penganiayaan yang dialaminya. Polisi menangkap dua pelaku.

