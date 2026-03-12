Pria 47 Tahun Tewas Ditusuk di Kertapati Palembang, Pelaku Menyerahkan Diri

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang pria berinisial S.I. (47) meninggal dunia setelah mengalami luka serius akibat tusukan oleh pelaku R.H (35).

Peristiwa berdarah itu terjadi di Jalan Abi Kusno, Lorong Belarama RT 16, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Senin (9/3/2026) sekitar pukul 20.00 WIB.

Korban sempat dibawa ke RS BARI Palembang, namun, dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan.

Berdasarkan informasi awal, keributan terjadi antara korban dan tersangka R.H di kawasan gang permukiman.

Seorang saksi yang merupakan kerabat korban mendapat kabar mengenai keributan dan segera mendatangi lokasi.

Saat tiba di tempat kejadian, saksi mendapati korban telah terbaring tidak berdaya. Korban kemudian dibawa menuju rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

Petugas dari Polsek Kertapati yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengumpulkan bukti-bukti awal.

Kurang dari 24 jam setelah kejadian, tersangka R.H. akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Kertapati pada Selasa (10/3/2026) sekitar pukul 19.30 WIB.