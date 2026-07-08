Pria Asal Bengkulu Ditemukan Tewas Tergantung di Palembang
jpnn.com, PALEMBANG - Pria berinisial ADO (25) warga Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di kusen pintu kamar yang berada di lantai dua sebuah toko sepeda listrik di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang.
Korban ditemukan tewas pada Selasa (7/7/2026) sekitar pukul 18.30 WIB.
Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh rekan kerja korban, Andika (29), saat hendak menutup toko. Ketika itu, korban tidak berada di lokasi sehingga sejumlah karyawan berusaha mencarinya hingga ke lantai dua.
Sesampainya di depan kamar korban, para saksi mendapati pintu dalam keadaan terkunci dari dalam. Karena tidak mendapat respons, mereka memutuskan mendobrak pintu.
"Awalnya kami hendak menutup toko dan mencari korban, tetapi tidak ditemukan.
Saat pintu kamar didobrak, korban sudah terlihat tergantung menggunakan kain sarung," ungkap Andika, Rabu (8/7/2026).
Mengetahui kondisi tersebut, para saksi segey menghubungi layanan darurat 110 untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian.
Menerima laporan, personel Polsek Kalidoni bersama SPKT, Unit Reskrim dan Tim Inafis Polrestabes Palembang langsung mendatangi lokasi guna melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) mengamankan barang bukti, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi.
Polisi menyelidiki penyebab kematian pria asal Bengkulu yang ditemukan tewas tergantung di kamar toko sepeda listrik Palembang.
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