Pria Australia Mengakui Membunuh Perempuan Indonesia di Melbourne

Seorang pria Australia mengaku bersalah atas pembunuhan Eva Lasrini, yang diketahui tinggal di Dandenong.

Allen Keys, 68 tahun, hadir di pengadilan Melbourne Magistrates melalui secara daring dari pusat penahanan kota, Senin kemarin (7/09).

Ia mengaku telah membunuh ibu dua anak berusia 53 tahun itu di Little River, yang berada di antara kota Melbourne dan Geelong, pada tanggal 1 April lalu.

Eva dilaporkan hilang setelah tidak menghubungi keluarganya.

Jenazahnya ditemukan di sekitar Little River Road dan Princes Freeway di Little River pada tanggal 4 April, setelah ia dilaporkan hilang oleh keluarganya.

Allen, yang berasal dari Patterson Lakes di selatan Melbourne, ditangkap pada tanggal 3 April saat ia mencoba naik pesawat ke luar negeri di bandara internasional Melbourne.

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Allen ditahan atas tuduhan pembunuhan.

Pada sidang pengadilan singkatnya Senin (07/09) kemarin, Allen hanya berbicara untuk mengkonfirmasi kalau ia telah mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan.