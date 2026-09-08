Pria Australia Mengakui Membunuh Perempuan Indonesia di Melbourne
Seorang pria Australia mengaku bersalah atas pembunuhan Eva Lasrini, yang diketahui tinggal di Dandenong.
Allen Keys, 68 tahun, hadir di pengadilan Melbourne Magistrates melalui secara daring dari pusat penahanan kota, Senin kemarin (7/09).
Ia mengaku telah membunuh ibu dua anak berusia 53 tahun itu di Little River, yang berada di antara kota Melbourne dan Geelong, pada tanggal 1 April lalu.
Eva dilaporkan hilang setelah tidak menghubungi keluarganya.
Jenazahnya ditemukan di sekitar Little River Road dan Princes Freeway di Little River pada tanggal 4 April, setelah ia dilaporkan hilang oleh keluarganya.
Allen, yang berasal dari Patterson Lakes di selatan Melbourne, ditangkap pada tanggal 3 April saat ia mencoba naik pesawat ke luar negeri di bandara internasional Melbourne.
Allen ditahan atas tuduhan pembunuhan.
Pada sidang pengadilan singkatnya Senin (07/09) kemarin, Allen hanya berbicara untuk mengkonfirmasi kalau ia telah mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan.
Allen Keys telah mengaku bersalah atas pembunuhan Eva Lasrini, asal Indonesia, di sidang pengadilan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Abu Vulkanis Gunung Anak Krakatau Masih Menyebar, Warga Khawatir Soal Kesehatan
- Angka Penolakan Visa Pelajar ke Australia Mencapai Titik Tertinggi dalam 10 Tahun
- Rani dan Ayuhana Korban Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelaku
- Kasus Keracunan MBG Terbaru Pekan Ini Menunjukkan 'Kegagalan Sistem'
- Kabut Asap Menyebabkan Lebih dari Sejuta Murid Indonesia Belajar dari Rumah
- Australia Suntik Vaksin ke Ribuan Penguin untuk Lindungi dari Wabah Flu Burung