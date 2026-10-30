Pria Berjaket Almamater Undira Akui Dibayar Hadiri Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI

jpnn.com - Pria berjaket almamater Universitas Dian Nusantara (Undira) yang viral saat menghadiri Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI, Jakarta, mengaku mendapat bayaran untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Pria yang diketahui bernama Bayu Setiadi alias Dino itu menyampaikan pengakuannya dalam video klarifikasi yang difasilitasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undira, Jumat (30/10).

Bayu mengaku datang ke lokasi berdasarkan undangan dari sebuah komunitas. Namun, dia tidak mengungkapkan identitas komunitas yang mengajaknya.

"Saya mengikuti acara Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026 berdasarkan undangan dari komunitas dan saya dibayar," kata Bayu dalam video klarifikasinya yang diunggah lewat akun @bemundira dan @undiraofficial di Instagram, Jumat (30/10).

Dia juga menjelaskan asal-usul jaket almamater Undira yang dikenakannya saat kegiatan berlangsung.

Menurut Bayu, atribut kampus tersebut diberikan langsung oleh pihak penyelenggara. Dia mengaku tidak mengetahui asal-usul maupun identitas pemilik almamater tersebut.

"Mengenai almamater yang saya kenakan itu diberikan kepada saya tanpa saya ketahui asal-usulnya," ujarnya.

Bayu sekaligus menyampaikan permohonan maaf karena telah menggunakan atribut perguruan tinggi tanpa memastikan kebenarannya.