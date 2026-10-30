menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Pria Berjaket Almamater Undira Akui Dibayar Hadiri Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI

Pria Berjaket Almamater Undira Akui Dibayar Hadiri Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI

Pria Berjaket Almamater Undira Akui Dibayar Hadiri Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Video klarifikasi Bayu Setiadi alias Dino lewat akun @bemundira dan @undiraofficial di Instagram. Tangkapan Layar

jpnn.com - Pria berjaket almamater Universitas Dian Nusantara (Undira) yang viral saat menghadiri Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI, Jakarta, mengaku mendapat bayaran untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Pria yang diketahui bernama Bayu Setiadi alias Dino itu menyampaikan pengakuannya dalam video klarifikasi yang difasilitasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undira, Jumat (30/10).

Bayu mengaku datang ke lokasi berdasarkan undangan dari sebuah komunitas. Namun, dia tidak mengungkapkan identitas komunitas yang mengajaknya.

Baca Juga:

"Saya mengikuti acara Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026 berdasarkan undangan dari komunitas dan saya dibayar," kata Bayu dalam video klarifikasinya yang diunggah lewat akun @bemundira dan @undiraofficial di Instagram, Jumat (30/10).

Dia juga menjelaskan asal-usul jaket almamater Undira yang dikenakannya saat kegiatan berlangsung.

Menurut Bayu, atribut kampus tersebut diberikan langsung oleh pihak penyelenggara. Dia mengaku tidak mengetahui asal-usul maupun identitas pemilik almamater tersebut.

Baca Juga:

"Mengenai almamater yang saya kenakan itu diberikan kepada saya tanpa saya ketahui asal-usulnya," ujarnya.

Bayu sekaligus menyampaikan permohonan maaf karena telah menggunakan atribut perguruan tinggi tanpa memastikan kebenarannya.

Pria berjaket almamater Universitas Dian Nusantara (Undira) yang viral saat Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI, Jakarta, mengaku mendapat bayaran.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI