JPNN.com » Kriminal » Pria Berkaus Loreng Disiram Air Keras di Tangsel

Pria Berkaus Loreng Disiram Air Keras di Tangsel

Pria Berkaus Loreng Disiram Air Keras di Tangsel
Petugas dari rumah sakit daerah saat merawat sejumlah korban penyiraman air keras di Tangserang Selatan. ANTARA/HO-Polres Tangerang Selatan

jpnn.com, TANGSEL - Pria berkaus loreng dan temannya disiram air keras di Jalan Aria Putra, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel).

Korban yang mengendarai motor saat kejadian mengalami luka bakar di bagian tubuh dan muka.

Polres Tangsel masih menyelidiki kasus ini.

"Penyidik masih melakukan pendalaman atas kasus ini," kata Kasi Humas Polres Tangsel AKP Agil, Kamis (20/11).

Dia mengatakan jajaran tim penyidik dari Satuan Reserse Kriminal (Satreakrim) masih melakukan proses pendalaman terhadap identitas para terduga pelaku.

"Untuk identitas pelaku dan motif tindakannya masih belum diketahui," ujarnya.

AKP Agil menjelaskan berdasarkan laporan bahwa peristiwa penyiraman air keras itu terjadi pada Selasa (18/11) lalu.

Atas insiden tersebut, kedua korban mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya termasuk di muka.

Dua pengendara motor jadi korban penyiraman air keras di Tangerang Selatan (Tangsel).

