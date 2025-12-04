Pria Berkaus Merah Itu Wamensos Agus Jabo, Luar Biasa

jpnn.com - ACEH TAMIANG - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono turun langsung ke lokasi terdampak banjir bandang Sumatra.

Pria berusia 56 tahun itu mengawal langsung pengiriman bantuan logistik dari Kemensos untuk korban di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh pada Rabu (3/12).

Bersama rombongan Kemensos, Agus Jabo berangkat dari Medan, Sumatera Utara, menuju posko pengungsian di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, menggunakan mobil.

"Saya menuju Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Kami membawa logistik, ada juga melalui jalur udara," kata Agus, Kamis (4/12).

Pendistribusian bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan kemanusiaan terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan akibat bencana alam.

Aceh Tamiang menjadi salah satu lokasi yang sempat terisolasi akibat longsor menutup jalan dan menyebabkan akses menyalurkan bantuan terhambat.

Bantuan dari Kemensos merupakan bagian dari kolaborasi penanganan bencana yang dipimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan melibatkan banyak unsur seperti TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, hingga sukarelawan.

"Kemanusiaan adalah hukum paling tinggi. Mari sayangi saudara-saudara sebangsa dan setanah air," ujar Wamensos.