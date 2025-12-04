menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Pria Berkaus Merah Itu Wamensos Agus Jabo, Luar Biasa

Pria Berkaus Merah Itu Wamensos Agus Jabo, Luar Biasa

Pria Berkaus Merah Itu Wamensos Agus Jabo, Luar Biasa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wamensos Agus Jabo Priyono (mengenakan kaus merah) saat mengawal langsung penyaluran bantuan untuk korban banjir dan tanah longsor di Aceh Tamiang pada Rabu (3/12/2025). Foto: Kemensos/Antara

jpnn.com - ACEH TAMIANG - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono turun langsung ke lokasi terdampak banjir bandang Sumatra.

Pria berusia 56 tahun itu mengawal langsung pengiriman bantuan logistik dari Kemensos untuk korban di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh pada Rabu (3/12).

Bersama rombongan Kemensos, Agus Jabo berangkat dari Medan, Sumatera Utara, menuju posko pengungsian di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, menggunakan mobil.

Baca Juga:

"Saya menuju Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Kami membawa logistik, ada juga melalui jalur udara," kata Agus, Kamis (4/12).

Pendistribusian bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan kemanusiaan terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan akibat bencana alam.

Aceh Tamiang menjadi salah satu lokasi yang sempat terisolasi akibat longsor menutup jalan dan menyebabkan akses menyalurkan bantuan terhambat.

Baca Juga:

Bantuan dari Kemensos merupakan bagian dari kolaborasi penanganan bencana yang dipimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan melibatkan banyak unsur seperti TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, hingga sukarelawan.

"Kemanusiaan adalah hukum paling tinggi. Mari sayangi saudara-saudara sebangsa dan setanah air," ujar Wamensos.

Lihat apa yang dilakukan Wamensos Agus Jabo. Dia pun bilang sayangilah saudara-saudara setanah air.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI