Pria Berpakaian Ojol Curi 2 Tabung Gas di Kedai Model Palembang

Kosim pemilik kedai (45) saat memperlihatkan tempat tabung gasnya yang dicuri. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang pria berpakaian ojek online (Ojol) mencuri 2 tabung gas tiga kilogram di Kedai Model dan Tekwan Mang Kosim di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang, Minggu (11/1) sekitar pukul 14.30 WIB.

Kosim pemilik kedai (45) menerangkan bahwa aksi pencurian tersebut diketahui saat sang istri hendak memanaskan kuah tekwan jualannya.

"Waktu kejadian kami sedang berada di dalam ruko, istri saya hendak memanaskan kuah tekwan, saat mau menghidupkan kompor, apinya tidak menyala, ternyata saat melihat di bawah gerobak gasnya hilang," terang Kosim saat ditemui di kedai miliknya, Rabu (14/1/2026).

Akibat kejadian tersebut Kosim kehilangan dua tabung gas elpiji 3 kilogram.

"Saat melihat di CCTV ruko samping, 2 gas saya itu dicuri oleh seorang pria berpakaian ojol, dia datang sendiri memakai motor," ungkap Kosim.

Menurut Kosim saat kejadian kondisi kedai dan sekitar sedang sepi.

"Padahal kami baru masuk ke dalam ruko karena panas. Waktu kejadian di kedai juga sedang tidak ada pembeli, kondisi sekitar juga sepi," kata Kosim.

Meski mengalami kerugian materi. Namun, Kosim tidak melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke pihak berwajib. 

