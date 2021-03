Pria Berwajah Kotak Mudah Selingkuh, Benarkah?

jpnn.com, JAKARTA - BENTUK wajah seringkali dianggap menggambarkan sifat dan perilaku seseorang, misalnya mudah slingkuh atau tidak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Archives of Sexual Behavior, hasil penelitian menunjukkan beberapa pria dengan karakteristik wajah kotak cenderung mudah berselingkuh dan memiliki gairah yang lebih tinggi.

Studi ini dilakukan oleh peneliti dari Nipissing University, Simon Fraser University, the University of Ottawa, and the Northern Ontario School of Medicine in Canada.

Hasilnya menunjukkan rasio panjang dan lebar wajah (facial width-to-height ratio atau fWHR) berkaitan dengan karakteristik perilaku tertentu.

Secara lebih khusus peneliti menemukan pria dengan wajah pendek dan lebar punya dorongan gairah lebih tinggi dibandingan pria berwajah panjang dan sempit.

Menurut laman Genpi.co, kendati tidak semua laki-laki berselingkuh hanya karena tidak bahagia dengan pasangannya.

Nyatanya, penelitian tersebut mengungkapkan pria yang memiliki bentuk wajah kotak cenderung suka berselingkuh.

Tidak hanya berkaitan dengan dorongan gairah, hasil studi juga menunjukkan hubungan yang kuat antara bentuk wajah kotak dengan dorongan untuk selingkuh.