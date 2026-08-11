Pria Bunuh Diri di Perlintasan Kereta Api

jpnn.com, JAKARTA - Pria berinisial A (36) bunuh diri dengan cara menabrakkan diri ke kereta api yang melintas di kawasan Jalan RE Martadinata, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin.

Polsek Tanjung Priok mendalami kasus yang membuat korban nekat bunuh diri.

“Dari hasil pengambilan keterangan saksi-saksi, diduga korban sengaja melakukan bunuh diri," kata Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Handam Samudro di Jakarta, Senin.

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Menurut dia, personel Piket Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok bersama Tim Identifikasi Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan memeriksa dan melakukan olah tempat kejadian perkara kejadian tersebut

Dia mengatakan korban tersebut dapat diidentifikasi dan jasad korban sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan.

Pihaknya juga masih mendalami alasan korban nekat melakukan tindakan tersebut.

"Kami masih pendalaman," ujar Handam.

Sebelumnya, seorang petugas kereta api yang menjadi saksi berinisial RAA mengatakan korban tersebut duduk di hamparan batu kerikil yang berada di samping rel kereta api sekitar pukul 09.25 WIB.