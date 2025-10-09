menu
Pria Bunuh Rekan Kerja di Kembangan, Polisi Dalami Motif Pelaku
Dibunuh. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pria berinisial BDW (45) membunuh rekan kerjanya, T (51) di sebuah indekos wilayah Kembangan, Jakarta Barat pada Jumat (3/10) sore.

Kapolsek Kembangan Kompol Taufik Ikhsan menyatakan pihaknya masih mendalami motif pembunuhan ini.

"Saat ini kami masih melakukan pendalaman terkait motifnya," katanya, Rabu.

Selain mendalami motif, pihak kepolisian juga akan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku sehingga nekat melakukan aksi keji tersebut.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan kejiwaan pelaku, karena ada indikasi kondisi kejiwaan yang belum stabil,” kata dia.

Taufik menuturkan pelaku yang ditangkap pada Jumat (3/10) malam itu, ternyata baru bekerja di proyek tempat korban bekerja selama dua hari.

"Karena masih teman dari mandor proyek, pelaku diizinkan menumpang menginap di kontrakan yang ditempati korban yang telah lebih dulu bekerja di sana selama lebih dari satu tahun," katanya.

Adapun dalam pemeriksaan kepolisian, pelaku ternyata berasal dari daerah yang sama dengan korban, yakni Majalengka, Jawa Barat.

