menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Pria Cabuli Anak di Bawah Umur di Serang Ditangkap

Pria Cabuli Anak di Bawah Umur di Serang Ditangkap

Pria Cabuli Anak di Bawah Umur di Serang Ditangkap
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi - pelaku pencabulan anak ditangkap polisi. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - Personel Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten menangkap AY (18), pelajar yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten Kombes Dian Setyawan menyebut peristiwa pencabulan bermula pada 5 Agustus 2025 sekitar pukul 21:30 WIB.

Ketika itu tersangka menjemput korban tanpa sepengetahuan orang tua.

Baca Juga:

Tersangka lalu membawa korban menggunakan mobil travel ke Jakarta dan menginap di sebuah kontrakan.

"Di sana, tersangka melakukan perbuatan cabul," kata Kombes Dian, Sabtu (16/8/2025).

Selanjutnya pada 7 Agustus 2025, korban dibawa ke rumah nenek tersangka di Cirebon, dan perbuatan cabul kembali terjadi.

Baca Juga:

Korban dikembalikan ke rumahnya di Serang pada 8 Agustus 2025.

Orang tua korban kemudian melapor ke polisi, dan tersangka ditangkap di hari yang sama oleh Polsek Waringinkurung sebelum dilimpahkan ke Polda Banten.

Seorang pria cabuli anak di bawah umur ditangkap di Serang, Banten ditangkap polisi. Begini kronologi kejadiannya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI