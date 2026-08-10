Pria dengan 2 Piala di Tangannya Itu Tak Mau Persebaya Berhenti

jpnn.com - SURABAYA - Gelandang serang Persebaya Surabaya Francisco Rivera menutup catatannya soal Piala Presiden 2026 dengan dua piala.

Persebaya menjadi juara ajang pramusim dengan hadiah fantastis itu, dan Rivera yang punya peran penting, meraih piala keduanya, yakni trofi Pemain Terbaik Piala Presiden 2026.

Bagi pria Meksiko berusia 31 tahun itu, penghargaan tersebut memiliki arti tersendiri.

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“Penghargaan ini sangat penting bagi saya. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk tim dan membantu kami mencapai target yang sudah ditetapkan,” kata Rivera.

Meski mendapat penghargaan individu, Rivera memilih tidak larut dalam pencapaian tersebut.

Menurut dia, gelar pemain terbaik tidak lepas dari kerja keras seluruh rekan setim yang saling menopang sepanjang turnamen.

“Saya tentu senang dengan penghargaan ini, tetapi saya tidak melihatnya sebagai pencapaian pribadi," kata Rivera.

"Saya bisa mendapatkannya karena bantuan seluruh rekan setim. Mereka bekerja keras di setiap pertandingan dan selalu membantu saya untuk memberikan penampilan terbaik,” ujar pemain yang sudah fasih berbahasa Indonesia.