Pria di Badung Lakukan Pelecehan Seksual terhadap Pelayan Minimarket, Modusnya Begini
jpnn.com - Penyidik Polresta Denpasar, Bali menangkap seorang pria terduga pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan pelayan mini market di Jalan Terompong, Kelurahan Benoa, Kuta Selatan, Badung.
"Saat ini, terduga pelaku telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Denpasar," kata Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol Ketut Sukadi di Denpasar, Senin (22/12/2025).
Peristiwa pelecehan seksual terjadi pada Minggu, 21 Desember 2025, sekitar pukul 14.42 Wita.
Menurut keterangan Sukadi, korban berinisial SM (21), asal Banyuwangi, sementara terduga pelaku diketahui berinisial Putu Krisna Adi Putra (19), asal Jembrana, Bali.
Berdasarkan keterangan korban, kejadian berawal saat pelaku datang ke minimarket sebagai pelanggan dan menanyakan produk mie.
Korban kemudian membantu mengambilkan barang yang dipesan pelaku.
Namun, secara tiba-tiba, pelaku memeluk korban dari belakang dan memegang tubuh korban.
Setelah melakukan aksinya, terduga pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor.
Pria pelaku pelecehan seksual terhadap pelayan minimarket di Kuta Selatan, Badung ditangkap polisi. Begini kejadiannya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Resbob Ditangkap Polisi, Dia Terancam Dipenjara Selama Ini
- Putra Blak-blakan soal Motifnya Membunuh Buyung, Dipicu Hubungan Terlarang
- FR Lakukan Pelecehan Seksual terhadap 6 Anak di Cianjur, Modusnya Begini
- Nawakara Hadirkan AI Analytics, Pengawasan CCTV Jadi Lebih Akurat
- ASPIMTEL Siap Dialog dengan Pemkab Badung Terkait Pembangunan Tower
- Anggota DPRD Badung Ingin Pemkab Buka Ruang Perusahaan Lain Bangun Tower