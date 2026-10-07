Pria di Bandung Gelapkan 12 Motor Kerabatnya, Uang Dipakai buat Hal yang Sangat Berbahaya

jpnn.com - BANDUNG - Polresta Bandung menangkap pria pelaku penggelapan dan penipuan sepeda motor di Kabupaten Bandung.

Pelaku berinisial IMF alias IBO ditangkap setelah Satreskrim Polresta Bandung menerima banyaknya laporan warga yang mengaku kendaraannya hilang dibawa tersangka.

Total ada 12 sepeda motor yang dibawa pelaku untuk kemudian diserahkan kepada penadah, yakni RRP dan JP.

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Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengatakan modus pelaku menjalankan aksinya ialah dengan meminjam sepeda motor milik kerabat dekatnya.

Para korban secara sukarela meminjamkan kendaraannya karena percaya sebab pelaku dikenal sebagai orang kaya.

"Kebanyakan korbannya adalah orang-orang dekat. Ya, orang-orang dekat, karena memang secara finansial, keluarganya memang tergolong mampu. Maka korban-korban ini percaya kepada yang bersangkutan," kata Tri dalam konferensi pers di Mapolresta Bandung, Rabu (7/10).

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Sepeda motor yang diserahkan korban, ternyata tidak dikembalikan oleh pelaku. IMF kabur membawa unit kendaraan korban yang dia kelabui.

"Ternyata setelah dipinjam, kendaraannya tidak pernah dikembalikan," ujarnya.