Pria di Bandung Sekap dan Ancam Perempuan, Kuras ATM Korban

jpnn.com - Seorang pria berinisial MK ditangkap polisi setelah diduga melakukan penganiayaan, pengancaman, hingga mencuri uang milik perempuan berinisial BLM di Kota Bandung.

Pelaku diduga menganiaya korban hingga mengalami luka sobek dan memar. Tak hanya itu, MK juga diduga mengancam korban menggunakan alat catokan rambut sebelum mengambil kartu ATM miliknya.

Peristiwa tersebut terjadi di kamar No 30 lantai 11 Tower C Apartemen Grand Asia Afrika, Jalan Karapitan, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, pada Senin (12/10/2026).

Kapolsek Lengkong AKP Lazuardi membenarkan adanya kejadian tersebut. Dia mengatakan tersangka sudah ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian.

"Pelaku diduga kuat melakukan pidana penganiayaan, ancaman dengan kekerasan, dan pencurian. Pelaku MK melakukan kekerasan dengan cara membekap bibir korban sampai korban mengalami luka sobek dan berdarah, serta menampar kedua mata korban menggunakan tangan kosong sehingga memar," kata Lazuardi saat dikonfirmasi, Selasa (13/10).

Selain melakukan penganiayaan, tersangka diduga mengancam korban menggunakan alat catokan rambut agar perempuan tersebut tidak berani meminta pertolongan.

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"Pelaku MK mengancam korban, dengan menggunakan alat catokan rambut," ungkapnya.

Setelah korban tak berdaya, MK diduga mengambil kartu ATM milik BLM secara diam-diam. Tersangka kemudian menggunakan kartu tersebut untuk menguras uang korban.