Pria di Jaksel Ditemukan Tewas di Balkon Hotel, Satu Unit Senpi Tergeletak di Sampingnya

jpnn.com, KUNINGAN - Seorang pria berinisial WH, 47, ditemukan tewas dengan satu unit senjata api (senpi) tergeletak di sampingnya di balkon hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/7) malam.

"Bapak ini kan menginap di hotel. Terus di hotel ditemani sama saksi. Terus dicek ternyata ya meninggal dunia," kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Joko mengatakan pria tersebut memiliki masalah rumah tangga dengan sang istri.

Ia mengungkapkan WH selaku suami merasa bersalah dalam hubungan, sehingga ia bersama istri sedang berusaha memperbaiki hubungan.

"Memang awalnya suaminya merasa salah sama istrinya, kemudian hari itu sebenarnya komunikasi baik sama istrinya, dan mereka bermaksud untuk memperbaiki," katanya.

Hingga akhirnya, sang pria memutuskan menginap di hotel dan diantarkan oleh sopir yang kemudian berada di parkiran.

Tak lama kemudian, sang istri datang ke hotel lantaran baru saja menerima pesan minta maaf dari suaminya.

"Iya, justru itu, sempat minta maaf. Kemudian kan WA, kemudian, istri kan curiga, istri datanglah ke hotel," ucapnya.